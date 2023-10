So leben zum Beispiel die Ex-Frau von Freddie, Jean (Ali Fox), ihr neuer Lebensgefährte Clive (Gus McDonagh) und des Opfers neue Verlobte Wendy (Kathryn McKiernan) gemeinsam unter einem Dach – allerdings nicht ganz so friedlich, wie sie es darstellen wollen. Denn es entbrennt ein wilder Kampf um das Erbe.



Die junge Trainerin und Mitbetreiberin des Studios, Becca (Annette O'Shea), gerät als Verdächtige in den Fokus der Ermittlungen von Harry (Jane Seymour) und Fergus (Rohan Nedd). War sie Freddies heimliche Geliebte? Sie bereitet Steve (Daniel Monoghan), den Bruder des Opfers, auf einen wichtigen Kampf vor, der möglichst viel Geld in die Kasse des hoch verschuldeten Boxklubs spülen soll.



Und welche Geheimnisse verbergen die Mitglieder des Boxstudios – wie zum Beispiel die junge Sportlerin Avril (Jordanne Jones)? Harry gibt sich kurzerhand als Sportpsychologin aus, um unauffällig ein paar Fragen stellen zu können.



Zufällig stößt Fergus in einem Abstellraum auf einen Haufen Plastiktüten. Ähnliche wurden benutzt, um die Einzelteile des Opfers in der Landschaft zu verstreuen. Vielleicht weiß ja der gescheiterte Ex-Boxer Paddy (Rory Mullen) etwas, der sich im Boxstudio ein wenig dazuverdient hat. Fergus versucht, ihm ein paar Informationen zu entlocken.



Und während Fergus mit seinen Ermittlungen beschäftigt ist, verspricht seine Mutter Paula (Samantha Mumba) ihrer Tochter Liberty (Rosa Willow Lee), sie mit in die USA zu nehmen. Für Fergus und dessen Vater Malky (Shane Lynch) bricht eine Welt zusammen.