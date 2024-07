Die beiden Dubliner Privatdetektive Harry (Jane Seymour) und Fergus (Rohan Nedd) beginnen mit ihren Ermittlungen: Jamie (Adam Weafer), der Leadsänger der Boyband Hot Boy Four, hatte noch einen weiteren Grund, weiterleben zu wollen. Wie seine Freundin Cora (Anna Clifford) zu berichten weiß, wollte er seinem kranken Cousin Knochenmark spenden – eine Information, die Jamie bewusst nicht an die Öffentlichkeit gegeben hatte.



Für Harrys Sohn Charlie (Kevin J. Ryan) und seine beiden Polizisten DS Vicky Boyle (Danielle Ryan) und DS Jordan McDonald (Anthony Delaney) ist die Sache ganz klar ein Selbstmord. Von dieser Seite ist also keine Hilfe zu erwarten.



Harry und Fergus sind inzwischen aber fest davon überzeugt, dass Jamie nicht freiwillig vom Dach gesprungen ist. Wer hat also warum nachgeholfen – und wie?



Bei der Suche nach einem möglichen Motiv stößt das Ermittlerduo gleich auf mehrere Verdächtige: Da wären zum einen die restlichen Bandmitglieder, Robbie (Shane O'Regan), Emmanuel (Patrick Martins) und Nick (Jack Gavin), die aufgrund mangelnder künstlerischer Inspiration und ungleich weniger Talent auf eine einträgliche musikalische Karriere verzichten müssten. Schließlich hätten Jamies Soloambitionen das Ende von "Hot Boy Four" bedeutet.



Auch Jamies eigener Vater und Manager, John (Seán Duggan), profitiert vom Tod seines Sohnes – aber würde er wirklich so weit gehen?



Und was ist mit Clodagh (Hannah Brady), einem stalkenden Fan von Jamie? Ist sie bei ihren Annäherungsversuchen zu weit gegangen?



Der von den Schauspielern in der Serie als "Hot Boy Four" dargebotene Song "Desert Queen" stammt im Original von West Coast Weekend.