Es ist genau ein Jahr her, dass Passanten im Schaufenster eines Warenhauses eine tote Praktikantin entdeckten. Sie wurde mit einer Plastiktüte erstickt. Die Ermittlungen waren seinerzeit eingestellt worden, weil die Spurenlage so dünn war, dass der Täter nicht ermittelt werden konnte.



Der Vater des Opfers, Trevor Boyd (Barry O'Connor), ist verzweifelt. Er hat nichts mehr zu verlieren und ist zu allem bereit, um die Polizei dazu zu bringen, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Und wenn es nicht gelinge, den Täter zu finden, werde er möglichst viele mit in den Tod nehmen. Das droht Boyd der versammelten Mannschaft im Polizeirevier.



Nur befinden sich unter den Anwesenden neben Detective Jordan McDonald (Anthony Delaney) und seinem Chef Charlie Wild (Kevin J. Ryan) zufällig auch dessen Mutter Harry (Jane Seymour) und Fergus (Rohan Nedd) sowie Charlies Ehefrau Orla (Amy Huberman) und die gemeinsame Tochter Lola (Rose O'Neill). Die Truppe war kurz davor, zur Hochzeit ihres Freundes Glenn (Paul Tylak) aufzubrechen.



Und während auf dem Revier alle damit beschäftigt sind, irgendwie einen alten Mordfall zu lösen, werden im Pub "Hairy Goose" Glenn und seine Verlobte Petra O'Rourke (Caoimhe O'Malley) langsam nervös: Wo bleiben Harry und die anderen? Und wieso sind sie telefonisch nicht erreichbar?



Glenn entscheidet sich, zum Revier zu fahren und nach dem Rechten zu sehen. Immerhin hat Harry seinen Ehering in ihrer Tasche. Als er durch ein Fenster beobachtet, was auf der Polizeiwache vor sich geht, beschließt Kinofan Glenn kurzerhand eine Rettungsaktion nach dem Vorbild seines Lieblingsfilms "Stirb langsam". Ob das gut geht?