Erst recht werden Harrys (Jane Seymour) Einwände von Charlie (Kevin J. Ryan) als Hirngespinste abgetan, als die trauernde Witwe Louise O'Toole (Lynette Callaghan) die Leiche als ihren Mann John (Michael Patric) identifiziert. Weil Harry es nicht lassen kann, sucht sie gemeinsam mit ihrem Schützling Fergus (Rohan Nedd) verkleidet die Witwe O'Toole auf, um herauszufinden, was an der Sache faul ist. Sie stellen verwundert fest, dass nichts im Haus auf John O'Toole hinweist.



Harry und Fergus finden jedoch heraus, dass Louise O'Toole aus erster Ehe eine Tochter namens Emma (Gillian Roberts) hat und diese sich auf dem exklusiven und sehr teuren Internat Sankt Albinas befindet. Vielleicht ist das Töchterchen eher bereit, über ihren Stiefvater zu sprechen.



Doch Harry muss sich eingestehen, dass sie hier allein mit Fergus' Hilfe nicht weiterkommt. Unter dem Vorwand, ihre Enkelin Lola (Rose O'Neill) zu einem Geburtstagsshopping einzuladen, lockt Harry sie aus dem Haus.



Harry erfindet eine ziemlich wilde Undercover-Geschichte für Lola. Zu dritt fahren sie zum Internat und versuchen, über Emma an Informationen über ihren Stiefvater John zu kommen. Dies gelingt nicht direkt. Allerdings erfahren sie von einer frustrierten Mitschülerin, dass Emmas Stiefvater mit zwielichtigen Typen verkehrte und einer von denen gerade wegen Bankraubs eingelocht wurde.



Aber was hat das alles mit dem Toten aus dem Fluss zu tun? Den entscheidenden Hinweis zur Auflösung dieses vertrackten Falls entdeckt Harry schließlich in einem alten Artikel über eine militärische List im Zweiten Weltkrieg, der sogenannten Operation Mincemeat.