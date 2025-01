Der Lotse an Bord blickt irritiert auf die endlosen Container vor ihm auf dem Vorschiff. Der erste Offizier des Containerriesen winkt ab. Alles in Ordnung. Sie müssen den Zeitplan einhalten. Der Lotse protestiert, doch als ein weiterer Mann zu ihm kommt und beschwichtigend den Arm um die Schulter des Lotsen legt, verstummen seine Proteste sofort.



Ein lebloser Körper treibt durch eine der Schleusen von der Elbe in die Alster. Es ist der Äthiopier Tayé.



Helen vermutet schnell eine Verbindung zum Hamburger Hafen, aber seltsamerweise wird auf keinem der Schiffe ein Besatzungsmitglied vermisst. Doch auf Überwachungskameras des Hafens wird der junge Mann eindeutig identifiziert, wie er nachts über das Gelände zu einem der Schiffe läuft. Sie wendet sich an die Lotsen, die die Schiffe über die Elbe begleiten. Sie hat das Gefühl, dass einer der Lotsen mit ihr sprechen will – der Lotse, der glaubte, etwas Merkwürdiges auf dem Containerschiff gesehen zu haben. Als sie den Mann auf das Revier

lädt, verunglückt dieser auf dem Weg dorthin.



Helen findet heraus, dass die meisten der Besatzungsmitglieder des Schiffes vor einem Jahr einen schrecklichen Unfall auf einem anderen Schiff derselben Reederei überlebt haben. Das Unglück wird von allen als tragisches Ereignis abgetan, nur eine Person berichtet Helen von seinen Zweifeln.