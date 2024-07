Lydia (Anastasia Karpenko) nimmt den ukrainischen Soldaten Taras (Oleksander Yatsentyuk) mit. Weitere Informationen über ihn sind in seinem Instagram-Profil nicht zu finden. Taras erklärt, dass dies aus Sicherheitsgründen so sein müsse. Auf dem Weg retten Lydia und Taras einen kleinen Hund. Taras nimmt das Tier in seine Obhut. Er will es seinem neunjährigen Sohn Glib, der an Schilddrüsenkrebs erkrankt ist, als Geschenk mitbringen. Lydia erzählt ihm, dass sie einen guten Arzt kenne, der einst ihre Tochter Dasha erfolgreich behandelt habe. Sie ringt sich sogar dazu durch, ihren Noch-Ehemann Dmytro (Igor Koltovsky) anzurufen, obwohl ihr letztes Treffen sehr unerfreulich verlaufen ist. Dmytro soll ihr nun die Kontaktdaten der wohltätigen Organisation nennen, die Dashas Behandlung damals bezahlt hat. Als er Bedingungen hierfür stellt, bricht Lydia das Gespräch erbost ab. Unterdessen hat auch noch Lydias Wagen den Geist aufgegeben. Taras stellt ihr sein Zelt zur Verfügung, damit sie eine Schlafmöglichkeit hat, während er sich um den Schaden kümmert. Tatsächlich kann die Fahrt am frühen Morgen weitergehen. Doch beim Einpacken entdeckt Lydia zufällig, dass Taras einen russischen Pass hat. Sie stellt ihn zur Rede. Wer ist Taras wirklich?