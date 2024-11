Er und Mavi müssen zunächst den Tatort finden. Die Cops fahren die Route der Schrottsammler ab und finden eine Blutspur zwischen Müllcontainern auf einem Parkplatz. Was hat Stefanie in ihrer letzten Nacht dort gewollt? War sie verabredet? Die Spur führt zu ihrem Ex-Freund Vincent Dräger.



Die Ermittlung wendet sich, als Thorsten Reinhardt mit blutigen Händen in einem Park aufwacht, sich an die vergangene Nacht nicht mehr erinnern kann und sich im Kommissariat stellt. Reinhardt hat eine dissoziative Amnesie, die durch eine traumatische Situation ausgelöst wurde, und glaubt, in der Nacht eine Frau getötet zu haben. Während Robert und Mavi klären wollen, ob Reinhardt tatsächlich der Mörder ist, droht in der Motorradwerkstatt die Situation zu eskalieren.



Stefanies Mitarbeiterin Cordula Fux bedroht Vincent Dräger. Er liefert den Cops einen entscheidenden Hinweis auf eine unbekannte Person, mit der sich Stefanie wohl getroffen hatte. Als die Cops herausfinden, wo das Opfer sich am Tatabend aufhielt, überschlagen sich die Ereignisse. Stefanie wollte seit mehreren Tagen einen Unbekannten in einem Hotel abpassen. Ist sie dort ihrem Mörder begegnet?