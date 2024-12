Lennard hatte in der Marketingabteilung des Pharmaunternehmens Naverni gearbeitet und sich um die Onlinestrategien für eine neuartige Abnehmpille gekümmert. Als sich herausstellt, dass in München Sandra Huber, die Laborassistentin aus der Firma Salini, Teil des Mutterkonzerns von Naverni, mit einer Autobombe getötet wurde, vermuten die Ermittler einen Zusammenhang.



Vera Lanz und Paul Böhmer folgen dieser Spur bis nach Köpenick. Ab sofort ermitteln die beiden Teams gemeinsam. Robert stößt während der Recherchen bei Naverni auf den undurchsichtigen Dr. Renardo. Was verschweigt Lennards Vorgesetzter? Vera Lanz übernimmt die Vernehmung und findet eine Verbindung zu Rita Niemeyer, ihrer Freundin und Kollegin. Rita wurde bei der Detonation der Bombe schwer verletzt.



Im Zuge der Ermittlungen entdeckt Simon in Lennards Handy hitzige Nachrichten, die Lennard von Felix Masur erhalten hatte, dem Mann der Influencerin Katja Masur. Sie wurde von Lennard angeworben und hat nach ihrer Schwangerschaft Werbung für die Abnehmpille gemacht. Welchen Konflikt hatte Felix mit Lennard?



Bei der Vernehmung des Ehemannes wird der Fall mysteriöser, denn Katja Masur hatte wenige Wochen zuvor Selbstmord begangen. Die Berliner und Münchner Ermittler ahnen, dass Katjas Suizid sowie die Morde an Sandra Huber und Lennard mit dem Abnehmmittel in Verbindung stehen. Wurden Whistleblower ausgeschaltet, um einen Pharmaskandal zu vertuschen? Robert, Mavi und Vera Lanz kommen der Lösung immer näher und stoßen auf ein noch unbekanntes Dunkelfeld an weiteren Opfern. Wer sind die Drahtzieher?



Währenddessen lässt Simon der Tod von Lennard nicht locker. Heimlich ermittelt er weiter und gerät in München in eine lebensbedrohliche Situation.