In einer Flohmarkthalle im Stockholmer Vorort Vårberg wird der Händler Dima Petrovich tot aufgefunden. Vieles deutet darauf hin, dass es sich nicht um einen Unfall handelt.



Kurz nachdem das Beck-Team die Ermittlungen aufgenommen hat, bekommt Martin überraschenden Besuch von Kent Larsson, einem Beamten der Geheimpolizei SÄPO. Er möchte kontinuierlich über den Stand der Ermittlungen im Fall Dima informiert werden. Steinar, Jenny und Josef sprechen unterdessen mit der Händlerin Jasmina, die den toten Dima gefunden hat. Angeblich war er sehr beliebt und hatte keine Feinde. Jasmina erinnert sich allerdings an ein angespanntes Gespräch zwischen Dima und Thomé, der in der Halle einen Stand betreibt, an dem er Mobiltelefone repariert.



Steinar und Oskar befragen zudem die Brüder Rodrigo und Pedro Sanchez, die mit Dima einige merkwürdige Geschäfte gemacht haben. Auch die junge Restaurantmitarbeiterin Kassandra muss den Ermittlern erklären, warum Dima ihr kurz vor seinem Tod einen hohen Geldbetrag überwiesen hatte.



Eine weitere Spur ergibt sich aus den Bildern von Jasminas privater Überwachungskamera. Darauf ist eine Frau zu sehen, die am fraglichen Abend in die Flohmarkthalle gegangen, aber offenbar nicht mehr herausgekommen ist.