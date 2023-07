Bitches in Cages

Ein von Carly organisierter Spezialauftrag des reichen Bobby führt sie und Sasha in eine Wüstenmetropole im Nahen Osten. Dort feiern die beiden das Ereignis schon bei der Ankunft am Flughafen ausgiebig mit ihren Social-Media-Followern ab. Sie fahren zu einer Villa, in der eine ausschweifende Party von reichen jungen Männern steigen soll. Carly, Sasha und weitere Frauen, wie die Influencerin und Sängerin Esmeralda, sollen ihnen dabei Gesellschaft leisten. Es wird gutes Essen aufgetischt, aber auch Alkohol, Drogen und Sex spielen eine wesentliche Rolle. Am Rande des Geschehens unterhält sich Zara mit Sasha und warnt sie vor Carly. Diese sei eine "Abzockerin". Sasha hat allerdings zunächst andere Sorgen, denn sie hat den Rapper Wyde unter den Gästen entdeckt. Er nimmt auch in dem Tonstudio auf, in dem sie gelegentlich mit Kobi arbeitet. Nun befürchtet Sasha, dass Wyde sie erkennt und Kobi von ihm erfährt, womit sie ihr Geld verdient. Nach und nach laufen die Dinge in der Party-Villa völlig aus dem Ruder – und Sasha entdeckt, dass Carly tatsächlich ein falsches Spiel spielt.