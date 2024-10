Das Chamäleon

Freddy war als Waise früh auf die schiefe Bahn geraten. Nach einem Gefängnisaufenthalt wegen Drogenhandels und anderer Delikte hatte er aber eine Chance bekommen und eine Ausbildung in der Druckerei von Susanne Schrader gemacht. Diese hat ihn wie einen Sohn aufgenommen und ist nun fassungslos und am Boden zerstört. Wer hat Freddy ermordet – und warum?



Viktoria und Sami erfahren, dass Freddy seit kurzer Zeit als Motocrosser unterwegs war. In seinem Zimmer finden sie eine große Menge Bargeld. Hat er das Geld bei Motocross-Rennen gewonnen oder war der junge Mann wieder in die falschen Kreise geraten?



Die Seniorin Greta Lehmkühler hatte am Friedhof aus der Ferne eine Auseinandersetzung gehört und wurde kurz darauf von einem Motorrad angefahren. Zwar verfolgt Dr. Brockhaus die Theorie, dass es sich dabei um einen geplatzten Drogendeal gehandelt haben könnte. Doch weil Felis Analyse und ein Hinweis, den Sami erhält, ebenfalls darauf hindeuten, dass die Tatperson aus der Motocross-Szene stammt, geht Viktoria dieser Spur nach.



Auch Biker-Kollege Max Thieme scheint etwas zu verbergen. Er kennt Freddy noch aus dem Gefängnis. Außerdem war er der Ex von Freddys Freundin Dila. Handelt es sich also doch um ein Eifersuchtsdrama? Als die Suche nach einem "Teufel", den Greta Lehmkühler zu sehen geglaubt hat, schließlich auf Dila weist, gerät auch die junge Frau zunehmend in den Fokus.



Allmählich entblättert sich für das Team jetzt das Talent des Überlebenskünstlers Freddy Ahrens, mit dem er sein Umfeld für sich gewonnen und um den Finger gewickelt haben muss.



Unterdessen vermuten Viktoria und Feli, dass es noch einen anderen Grund geben muss, warum Dr. Brockhaus nach Flensburg gekommen ist und es sie nicht zurück nach Hamburg zieht.