Yasmin Balthasar hatte sich als Sozialarbeiterin dafür eingesetzt, dass "ihre Obdachlosen" ihren Schlafplatz vor der Apotheke, vor der die Bombe explodierte, behalten können. Der Apotheker wollte sie aber loswerden. War Yasmin "nur" ein Zufallsopfer, und mit der Explosion sollten die Obdachlosen vertrieben werden?



Da die Bombe jedoch auch einen terroristischen Hintergrund haben könnte, bekommt das Team Unterstützung von der operativen Fallanalytikerin Dr. Astrid Brockhaus – zu Viktorias Überraschung. Sie wollte eigentlich selbst die Ausbildung zur OFA machen und fühlt sich nun von der direkten Art ihrer neuen Kollegin provoziert. Noch dazu sind sie unterschiedlicher Ansicht, was die Ermittlungen angeht: Dr. Brockhaus vermutet, dass Yasmin Balthasar zu ihren Wurzeln in der autonomen Szene zurückgekehrt ist und Teil einer terroristischen Vereinigung sein könnte.



Während Viktoria im Umfeld des Opfers ermittelt und Dr. Brockhaus ihren Verdacht verfolgt, dass Yasmin sich versehentlich selbst getötet haben könnte, als sie ein politisches Statement setzen wollte, geht Feli den Spuren am Tatort nach und macht eine brandgefährliche Entdeckung: Die Bombe besteht aus Materialien aus dem Zweiten Weltkrieg. Feli und Dusi beginnen eine Recherche auf stillgelegten Truppenübungsplätzen.



Als ein Erpresserschreiben auftaucht und feststeht, dass die Bombe im Briefkasten der Apotheke gezündet wurde, wenden sich die Ermittlungen noch ein weiteres Mal. Wer wollte den Apotheker Thomas Klasen erpressen? Und womit? Während Viktoria und Sami Klasens Assistenten Freerk Linnewever unter die Lupe nehmen, entgeht ihnen zunächst, dass Feli und Dusi wie vom Erdboden verschluckt sind.



Viktoria ahnt, dass Feli sich in Lebensgefahr befindet, und ermittelt fieberhaft – mithilfe von Dr. Astrid Brockhaus, die einen entscheidenden Hinweis geben kann. Dieser führt Viktoria und Sami mitten in ein Familiendrama und auf die Spur eines brisanten Skandals.