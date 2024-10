Familientradition

Ingmar Petersen wurde von seinem Mörder überrascht, als er seinen Enkel Bent von der Tagesmutter abholte. Zwar hatte er eine Handfeuerwaffe bei sich, doch die Tatperson machte kurzen Prozess und tötete das Oberhaupt einer Flensburger Rum-Dynastie mit mehreren Schüssen in seinem Auto. Aber ging es primär um Ingmar oder um das Baby, das seit dem Mord verschwunden ist?



Auch wenn es bislang keine Lösegeldforderung gibt, liegt der Verdacht nahe, dass jemand die wohlhabende Familie erpressen will. Luisa, die Witwe des Mordopfers, hatte seit einiger Zeit das Gefühl, dass sie und Ingmar beschattet wurden. Allerdings vermutet Jytte, Tochter des Mordopfers und Mutter des kleinen Bent, dass ihr Ex-Ehemann Asmund hinter der Entführung steckt. Der darf sein Kind seit der Scheidung nicht mehr sehen und hatte deswegen Ärger mit seinem Ex-Schwiegervater.



Dr. Brockhaus macht Druck in der Ermittlung, aber auch Viktoria weiß, sie haben nur wenige Stunde Zeit: Das entführte Kleinkind hat Diabetes und braucht dringend Insulin.



Wegen seiner tyrannischen Art hatte Ingmar offenbar mit allen möglichen Leuten Streit, selbst innerhalb des Traditionsunternehmens schien es gewaltig zu brodeln. Wollte sich eine Angestellte oder ein Geschäftspartner rächen? Auch dass die Destillerie immer wieder lukrative Übernahmeangebote erhalten haben soll, unterstützt den Verdacht, dass es hier in der Sache wahrscheinlich um Geld ging. Eine entrüstete Mailbox-Nachricht führt das Ermittlerteam in einen Flensburger Vorort in die hippe Mikro-Destillerie von Pia Bovensiepen – der Ex-Freundin von Kjell Petersen, Ingmars Sohn. Warum war sie so aufgebracht? Hatte sie einen Grund, an Kjells Vater Rache zu nehmen?



Als weitere Ungereimtheiten auftreten, erhofft sich Feli einen entscheidenden Hinweis von einer Teppichfaser, die sie am Tatort sichergestellt hat. Was hat es zu bedeuten, dass sie ausgerechnet auf der Polizeiwache eine identische Faser finden?



Während sich Viktoria im Wettlauf mit der Zeit die Nacht um die Ohren schlägt, macht Feli eine aufschlussreiche Entdeckung zu Dr. Brockhaus' Vergangenheit. Nach und nach kann sie sich zusammenreimen, von welchen Schatten Dr. Brockhaus verfolgt wird und warum es sie nach Flensburg verschlagen hat.