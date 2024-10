Tödliches Training

Nach dem plötzlichen Tod der talentierten Ruderin Lily Pötter in der Umkleidekabine ihres Vereins ist schnell klar: Die Nachwuchssportlerin ist an einem anaphylaktischen Schock gestorben. Dabei wurde ihr wohl nicht nur ein Proteinriegel mit Erdnüssen untergeschoben, gegen die sie hochallergisch ist – auch ihr Notfall-Pen wurde manipuliert. Lily wurde ganz offensichtlich heimtückisch ermordet.



Das Tatmotiv scheint auf der Hand zu liegen: Lily wurde von ihrem Trainer Jakob Sander für den Landeskader empfohlen – obwohl ihre Konkurrentin Sophie Morsen das letzte Trainingsrennen gewonnen hatte. Wollte Sophie ihre ehemals beste Freundin stoppen? Viktoria und Sami behalten auch Henry Willing im Auge, der Freund von Sophie, der selbst schon länger im Landeskader trainiert.



Dr. Fischer überrascht das Team damit, dass Lily offensichtlich gar nicht an dem Verzehr des Proteinriegels gestorben ist: In ihrer Lunge findet sie feinste Erdnusspartikel, die sie eingeatmet haben muss. Unterdessen machen Feli und Dusi in der Umkleide des Vereins eine erschreckende Entdeckung. Womöglich hat das Ermittlerteam es hier mit zwei Tätern zu tun.



Viktoria und Sami entdecken schließlich in Lilys Trainingsnotizen einen Hinweis auf eine Lorena, von der sie mehr zu erfahren hoffen. Aber niemand weiß, wer das sein soll? Eine mögliche Erklärung erwartet sich das Team von einem Taschentuch mit trockenem Blut, das Lily in ihrem Nachtschrank aufbewahrt hatte. Wollte sie etwa jemandem Doping nachweisen?



Als die Ermittler parallel noch Nachforschungen zu Jakob Sanders Trainer-Vergangenheit beginnen, stoßen sie auf ein weiteres Geheimnis. Und zu allem Übel nimmt die Ermittlung schließlich eine tragische Wendung, als Viktoria und Sami Sophies Ruderboot führungslos auf dem Wasser treibend finden.



Bald wird klar: Die Situation ist deutlich komplexer, als es zunächst scheint. Jeder im Verein könnte es gewesen sein und das Team muss noch einmal tiefer graben.