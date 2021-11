Celines Sorge um Karim ist begründet. Sie ist schwanger, will aber von ihrem Ex-Freund Patrick nichts mehr wissen. Patrick will die Beziehung, auch wegen des Kindes, unbedingt aufrechterhalten und empfindet Karim umso mehr als Rivalen, als dieser das Kind akzeptiert und sich darauf freut. Patricks Eifersucht gipfelt in der Entführung Karims. Überdies scheint es bald so, als würde Celines Vater, der Patrick gut kennt, hier eine entscheidende Rolle einnehmen. Das Kommissar-Trio entdeckt nach und nach hinter der Gasexplosion im Schrebergarten ein handfestes Liebes- und Familiendrama.



Derweil schlägt sich auch Angelika Flierl in Liebesdingen. Sie datet auf einer Internetplattform, und erst als sie einen der Kandidaten trifft, wird sie stutzig und bemerkt, dass sie einer polizeibekannten rechtsgesinnten Agentur aufgesessen ist. Flierl bekommt heftigen Ärger mit Kriminaloberrat Zangel. Doch Harald und Schaller stehen fest zu ihrer Kollegin.