Kim war nicht nur die begabteste Volleyballerin, ihr wird außerdem eine Affäre mit dem Sportlehrer Dr. Roth nachgesagt. Angeblich wollte Kim mit Dr. Roth auswandern. Passt dazu das viele Geld, das die Kommissare in Kims Zimmer finden? Von ihrer alleinerziehenden Mutter kann es nicht stammen. Und welche Rolle spielt der Hausmeister Küsbert in dem Mordfall?



Küsbert war einst selbst Lehrer und arbeitet nun als Hausmeister, weil es in seiner alten Schule einmal einen Vorfall gegeben hatte. Die Kommissare kommen nicht weiter, sodass Schaller seine neu erlernte indische Methode anwenden will. Durch einen Sauerstoffmangel versetzt er sich in eine sehende Trance.



Aber Schaller erwacht erst einmal nicht mehr aus seiner Trance. Flierl und Neuhauser verbergen ihn tagelang. Bis Schaller wieder zu sich kommt und den entscheidenden Hinweis zur Lösung des Falls bereithält.