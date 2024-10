Getroffen durch die Fakten, die Juri unerwartet schnell schafft, stürzt sich Katharina in die Arbeit. Für die kleine Greta Richter braucht ihr Kindergarten eine neue Innenausstattung. Denn Greta verfügt über ein Cochlea-Implantat, mit dem sie zwar auf technischem Wege hören kann, das aber zu laute Umgebungsgeräusch verzerrt oder überlaut verstärkt.



Um an eine lärmabsorbierende Einrichtung zu kommen, muss sich Katharina an Sascha Falk wenden, der bei der Stadt Eisenach mit dem Thema Inklusion betraut ist. Das Kennenlernen verläuft nicht optimal, da Katharina ihm bei einem Frauenabend mit der wieder genesenen Sybille und mit ihrer Mutter Anschi eine Abfuhr erteilt, ohne zu wissen, wer er ist. Dass sich Sascha nun bei ihrem Anliegen zunächst bockig gibt, lässt Katharina aber nicht auf sich sitzen. Sie bleibt hartnäckig.



Einen weiteren Mann lernt sie im Zusammenhang mit Greta in deren Vater Lukas Richter kennen. Der ist äußerst dankbar, dass Katharina ihnen einen Platz im Kindergarten unter hörenden Kindern ermöglicht. Denn Greta soll in seinen Augen hören und mit Hörenden kommunizieren lernen. Nach und nach versteht Katharina aber, dass Lukas darüber in einem massiven Konflikt mit Gretas Mutter, Corinna, steht. Diese ist gehörlos und der Auffassung, Greta solle Gebärdensprache lernen und ein Gefühl für ihre Identität als Gehörlose erhalten. Tragen die Eltern ihren Konflikt auf Kosten des Kindes aus?



Als sich die innerlich zerrissene Greta bei einem Ausflug das Implantat abnimmt und wegläuft, erhält Katharina unerwartete Hilfe von Juris Vater Willi. Der leidet immens unter dem Gedanken, sein Sohn könnte bald nach Kanada gehen und ihn allein in Eisenach zurücklassen. Gegen die drohende Einsamkeit soll eine alte Bekannte helfen: die adlige, verarmte Gräfin Stuschke, die Willi noch eine Stange Geld schuldet.