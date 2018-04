Fast zeitgleich finden Mattes und Melanie an der Elbe eine an einen Baum gefesselte und mit satanischen Zeichen verzierte Puppe. Urheber der makabren Installation scheinen dieselben Täter wie auf dem Friedhof zu sein. Tim Schneider recherchiert in Sachen Satanismus, und im PK 21 erhärtet sich die Vermutung, dass noch am selben Abend ein finsteres Ritual geplant ist, bei dem ein junges Mädchen geopfert werden soll.