Ein Baby wurde am selben Morgen in einer Babyklappe abgegeben, doch die Mutter wollte es kurze Zeit später wieder abholen. Beide wurden erst einmal zur Untersuchung ins EKH gebracht. Claudia und Tarik machen sich gleich auf den Weg, aber eine Befragung ist nicht möglich, denn hier greift das Recht auf Anonymität und ohnehin hat die Mutter ausgesagt, das Kind zuhause zur Welt gebracht zu haben.



Kurz danach wird eine Minderjährige mit starken Blutungen von ihrem Vater ins EKH gebracht. Als Claudia mitbekommt, dass das Mädchen vor kurzem ein Kind auf die Welt gebracht hat, ist sie sich sicher, dass das die Vermisste aus dem Hotelzimmer sein muss. Doch wo ist das Baby?



Als die junge Mutter schließlich angibt, den Säugling am Morgen in der Babyklappe abgegeben zu haben, sind die Polizisten alarmiert. Doch zu spät, das Baby aus der Babyklappe und die falsche Mutter sind aus dem EKH verschwunden. Die Fahndung läuft. Ein kniffliger und emotionaler Fall, der keinen der beteiligten Polizisten kaltlässt.