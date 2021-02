Als Hans und Franzi wegen eines Einbruchs in die Wohnung des alten, seit Jahren pensionierten Kollegen Wilfried Schipper gerufen werden, ahnt niemand, dass dieses Zusammentreffen für beide Männer eine große Bedeutung bekommen wird. Schipper lebt allein in seinem Junggesellenhaushalt und schwelgt einsam in alten Erinnerungen - Hans wird klar, dass es ihm nach seiner Pensionierung vermutlich ganz genauso gehen könnte wie dem Kollegen, der außer seiner Arbeit eigentlich nichts hatte. Hans steht vor der Entscheidung seines Lebens: Gibt er für Ines alles auf?