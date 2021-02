Die Ermittlungen in beiden Fällen führen zum Hotel "St. Pauli Inn" auf dem Kiez. Hier arbeitet auch das Zimmermädchen Janna, das nichts Gutes zu berichten hat. Als dann auch der Hotelinhaber Rauhaus bewusstlos aufgefunden wird, schaffen es Pinar und Kris, den "Piraten" auf die Spur zu kommen. Doch dann ist plötzlich Janna verschwunden.



In der Zwischenzeit findet Franzi heraus, was zwischen Maje und Kris vorgefallen ist, und konfrontiert beide mit ihrem Verhalten, das harte Konsequenzen nach sich ziehen kann.