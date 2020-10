Die Ermittlungen verlaufen frustrierend. Es gibt keine Hinweise, keine Zeugen. Die Sache droht zu einem ungeklärten Fall zu werden, bis es doch zwei Verdächtige gibt, die zur Tatzeit vor Ort gewesen sind. Den jungen Lennart Grolmann, den Melanie ins Visier nimmt, und den Familienvater Sven Dörner, den Haller aufgrund seiner widersprüchlichen Aussagen verdächtigt. Als Melanie ihren Chef davon abbringen will, sich in seiner mental labilen Lage in die Ermittlungen einzumischen, eskaliert die Situation.