Für den Einbruch gibt es handfeste Beweise, und Geister tauchen in der Polizeiermittlung sicher nicht als mögliche Täter auf. Schnell gerät Adindas Nachbar, Herr Paus, in den Vordergrund. Wollte er sich rächen, weil sie ihn abgewiesen hat? Auch im Kundenstamm der Naturheilerin gibt es Verdächtige, die sich vielleicht von dieser einnehmenden Frau betrogen fühlen könnten. Was ist wahre Spiritualität und was Betrug - und welche Rolle spielt in diesem Fall die Liebe?