Ein letzter Kuss

Als sich auch noch das Band der Überwachungskamera als gestohlen erweist, liegt der Verdacht nahe, der Täter komme aus Lohmanns näherem Umfeld. Claudia, Mattes und Co. haben dazu jeweils eine ganz eigene Theorie: Ist es möglich, dass sich ein Beziehungsdrama hinter der Tat verbirgt? Oder stecken Lohmanns Azubis dahinter? Vielleicht wurde der Wagen auch gar nicht gestohlen, sondern nur "ausgeliehen"?



Zwischen all den handfesten Theorien ihrer Kollegen hat es Melanie am ersten Arbeitstag nach ihrem Klosterbesuch in Nepal nicht leicht, ihre "spirituellen Mitbringsel" an den Polizisten zu bringen.