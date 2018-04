Eine alte Schuld

Tatsächlich verfolgt Rottmann ein ganz anderes Ziel: Er hat sich in den Kopf gesetzt, dass er damals Opfer einer Polizeiverschwörung war, und vermutet in Wolle und Berger die Drahtzieher. Sie sollen vor neun Jahren nach einem Raubüberfall auf der Trabrennbahn Beweise manipuliert haben, um ihn zu überführen. Jetzt will er seine Unschuld beweisen und verlangt, dass die beiden die Manipulation eingestehen.



Berger lehnt störrisch jede Art der Kooperation mit dem Kriminellen ab, Wolle aber beginnt allmählich, der Argumentation Rottmanns zu folgen. Während die beiden Teams im PK auf eine Fährte zu Rottmann stoßen, spitzt sich die Lage im Kegelkeller zu: Rottmann ist kurz davor, die Beherrschung zu verlieren und richtet die Waffe auf Berger.



Die Polizisten des PK 21 müssen nicht nur die lebensgefährliche Situation in den Griff bekommen, sondern auch den über Jahre zurückliegenden Fall lösen. Denn an der Verhaftung Rottmanns scheint tatsächlich etwas faul gewesen zu sein.