Zu allem Überfluss stellt nun auch noch Frau Schlosser Anzeige gegen die hilflosen Eltern.



Als sie aber ohne ersichtlichen Grund die Anzeige gegen ihre Klienten zurückziehen will, werden Melanie und Mattes hellhörig. Hat sie vielleicht eine Falschaussage gemacht? Oder vielleicht sogar etwas zu verbergen?



Patientenvermittlungen sind ein lukratives Geschäft, und viel Geld bedeutet immer auch eine hohe Versuchung. Elenas Eltern glauben, dass Frau Schlosser sie betrogen hat und ihre Tochter in den Tod schicken möchte. Und so trifft Elenas Vater eine folgenschwere Entscheidung.