Endlich schlank

Während ihre Mutter beteuert, dass ihre Tochter keine Medikamente zu sich nehmen würde, findet Frauke eine interessante Visitenkarte in Lolas Tasche. Der Fall führt in ein Medizininstitut, das von Jasmins ehemaliger Studienkollegin Dr. Sabrina Matschweski geleitet wird.



Diese betreut eine Testreihe von Diätpillen, bestreitet jedoch, der minderjährigen Lola etwas verschrieben zu haben und verweigert zudem Jasmin den Zugriff auf die Medikamente. Kurzentschlossen schleust sich Frauke als Undercover-Agentin in das Institut ein und gibt vor, abnehmen zu wollen.