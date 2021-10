Auch Pinar und Kris haben Zweifel an Leons Schilderung der Hundeattacke. Als sie von einem jungen Mann bedroht werden, der ebenfalls Krebspatient ist, stellt sich die Frage, was die jungen Leute hier eigentlich für Spielchen spielen – und welche Aktion sie als Nächstes geplant haben.



Während Melanie versucht, den Verlust ihres ungeborenen Kindes zu verkraften, sorgt sich Mattes um sie. Doch Melanie hält ihn auf Distanz, sie will kein Mitleid. Kris beginnt die Schicht abgelenkt, er muss sich wegen seiner finanziellen Sorgen einen Nebenjob suchen.