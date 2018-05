Heiße Ware

Sie können den Händler festsetzen und erfahren von einem weiteren Mittelsmann - einem asiatischen Matrosen namens Tanyu.



Wie stehen die beiden Fälle in Zusammenhang? Was verschweigt Tanyus Freundin Maggie Li? Melanie und Mattes kommen über eine Ungereimtheit in den Frachtpapieren den Schmugglern auf die Spur und begeben sich damit in große Gefahr.