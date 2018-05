Männer sind Schweine

Kaum hat er in Gemeinschaftsarbeit mit Wolle sein vermeintliches Profil bei "E-Love" angelegt, melden sich die Damen in Scharen. Bald muss Mattes im Undercover-Einsatz seine schauspielerischen Qualitäten unter Beweis stellen.



Der jährliche Polizeiball steht an, doch nicht bei allen Kollegen löst die Ankündigung Freude aus. Melanie und Mattes wollen der Veranstaltung gleich ganz fernbleiben, doch Berger sieht das anders.