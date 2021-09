Der Seminarleiter und selbst ernannte "Guru" Michael Leezen scheint etwas zu verschweigen. Als Franzi und ihr neuer Kollege Nick den Fall übernehmen, prallen die unterschiedlichen Vorstellungen von Teamarbeit wieder aufeinander. So gehen sie bald verschiedenen Spuren nach: Peter Jüllich hat an gentechnisch veränderten Pilzen gearbeitet – ging es bei dem Überfall um synthetische Drogen, oder hat er sich im Männercamp Feinde gemacht?



Währenddessen traut sich Melanie endlich, Mattes in ihr Geheimnis einzuweihen.