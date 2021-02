Auf der Social-Media-Seite des Opfers stoßen die Polizisten auf einschlägige Hasskommentare und Gewaltandrohungen. Kris und Pinar suchen die möglichen Täter in dem Umzugsunternehmen von Robin Wolter. Die rechtsextreme Vergangenheit des Inhabers und sein respektloses Verhalten führt besonders Pinar an ihre persönlichen Grenzen. Melanie ordnet Ermittlungen in die rechte Szene an und muss trotzdem Angriffe der Presse ertragen. Doch sie kann sich auf ihr Team verlassen.