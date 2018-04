In seinem Fahrzeug finden sich Hinweise auf das Kind und auf eine unmittelbar bevorstehende Reise in die Türkei. Wollte er seine eigene Tochter ins Ausland entführen und so der sorgenden Mutter wegnehmen? Weiterhin fehlt jede Spur von dem kleinen Mädchen. Das Team vom PK muss herausfinden, ob Apo mit offenen Karten spielt oder ob er die Kleine doch noch ins Ausland entführen will.