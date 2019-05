Vorsicht Vergangenheit

Plötzlich setzen bei Sandra Wehen ein, und sie wird von Hans und Franzi ins EKH gebracht. Aufgrund von leichtem Fieber wird eine genauere Untersuchung durchgeführt. Bevor Jasmin Sandra jedoch mitteilen kann, dass ihr Baby durch eine Infektion in Lebensgefahr schwebt, ist diese aus dem EKH verschwunden. Um Sandra so schnell wie möglich zu finden und das Leben ihres Kindes zu retten, müssen die Polizisten sich mit Sandras Vergangenheit auseinandersetzen und geraten in ein Geflecht aus Lügen, Intrigen und enttäuschten Gefühlen.