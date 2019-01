Tarik zeigt indessen soziales Engagement und leitet aushilfsweise ein Gewaltpräventionsseminar an besagter Schule. Dass er das Thema "Gewaltfreie Kommunikation" allerdings an zwei Handpuppen demonstriert, macht ihn für die Schüler zum Zentrum des Spotts.



Zu Tariks Ärger scheint den respektlosen Jugendlichen eher seine Kollegin Kim zu imponieren. Die Differenzen mit Kim treten jedoch vorerst in den Hintergrund, als es aufgrund der Vorkommnisse in der Schulkantine zu einem Großeinsatz kommt. Während Jasmin sich im EKH um die kranken Schüler kümmert, übernehmen die Kollegen vom PK 21 die Ermittlungen.