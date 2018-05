Zurück auf dem Revier begutachtet Berger die Gitarre und fühlt sich sogleich in alte Zeiten zurückversetzt: Genau so eine Gitarre hatte er in den 60er Jahren einst hier in Hamburg gesehen - gespielt von John Lennon im Starclub. Könnte es sich etwa tatsächlich um ein Originalinstrument des Beatles-Gitarristen handeln? Berger schaltet seinen alten Freund Johnny ein, der als Direktor des Beatles-Museums Experte in Sachen "Fab Four" ist. Doch der warnt vor frühzeitiger Freude: Es gibt viele sehr gute Replikate der Lennon-Gitarre auf dem Markt. Doch was ist dann das Geheimnis der Gitarre? Was macht sie so wertvoll, dass jemand sie zweimal an einem Tag zu stehlen versucht?