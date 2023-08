Ex Dirk tanzt den stark betrunkenen und nichtsahnenden Michel im Nachtclub an. Dieser Mistkerl! Mit schönen Worten will er Michel für sich zurückgewinnen und Michel lässt sich drauf ein. Ein Moment des Friedens kehrt ein, doch eigentlich stimmt nichts. Dass Dirk Michel im Regen stehen gelassen hat, war nicht das einzige Problem. Ihm wird immer klarer, dass sich sein Ex-Partner im Gegensatz zu ihm selbst gar nicht verändert hat. Und der nächste Morgen ist doch so oft ernüchternd. Also doch kein Kind für Michel?