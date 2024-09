Rosamunde Pilcher: Verliebt in einen Butler

Molly genießt den Luxus eines eigenen Butlers, vor allem, da ihre rheumatoide Arthritis ihr die Mithilfe auf dem Hof sehr erschwert. Um ihre ohnehin schon überarbeitete Tochter Anne zu entlasten, versucht sie, die Krankheit vor ihr geheim zu halten. Und sie setzt John auf eine besondere Mission an: Er soll Anne mit Nick verkuppeln, einem Witwer und Kindheitsfreund, dem der Nachbarhof gehört.



Anne selbst ist strikt dagegen, dass sich John auf ihrem Hof aufhält. Seit sie von ihrem Mann Harry verlassen wurde, hat sie mit ihrer Mutter und ihrer Tochter alles im Griff und möchte nicht, dass sich jemand von außen in das gemeinsame, aber chaotische Leben einmischt. Doch auch sie weiß, dass sie überarbeitet ist und ihr die Zeit fehlt, sich mit ihrer Tochter Jamie zu beschäftigen. Diese entdeckt gerade ihre Bisexualität und verliebt sich in ihre beste Freundin Tara. Außerdem steht sie vor der Entscheidung, ob sie ihr letztes Schuljahr auf einem Fußballinternat verbringen möchte – weit weg vom Hof und Tara.



Jamies Vater und Annes Ex-Mann Harry ist sehr dafür, Jamie auf das Internat zu schicken. Ihre Liebe zu Tara hält er für unwichtig. Als er die Familie auf dem Hof besuchen kommt, drängt er seine Tochter dazu, sich für das Internat zu entscheiden. Doch Anne setzt sich dafür ein, dass Jamie selbst entscheiden muss, was ihr wirklich wichtig ist – eine Lektion, die Anne auch für sich selbst lernt.



John unterstützt Anne bei der Arbeit auf dem Hof und trotz Annes anfänglicher Ablehnung lernen die beiden einander besser kennen und verlieben sich. Dennoch muss John Mollys Auftrag gerecht werden, Anne mit Nick zu verkuppeln, obwohl ihm seine eigenen Gefühle dafür im Weg stehen. Gleichzeitig versucht er, die beiden Schwestern zu versöhnen, die seit vielen Jahren nicht mehr miteinander gesprochen haben. Als Molly dahinterkommt, dass ihre Schwester John nicht nur einfach als Geschenk geschickt hat, schmeißt sie ihn kurzerhand raus.



Während Harry wieder zurückkommt, um seine Ehe zu retten, und Nick ebenfalls Interesse an Anne äußert, fällt es Anne schwer, John gehen zu lassen. Für wen ist wirklich Platz auf dem Hof?