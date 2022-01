Rosamunde Pilcher: Wenn das Herz zerbricht

Zur gleichen Zeit erhält Oliver das Angebot, für seine Kanzlei nach New York zu gehen. Sein Chef legt ihm eindringlich nahe, Jessica zu heiraten, um besser repräsentieren zu können. Mit diesem über Englands Grenzen hinaus bekannten Fotomodell an seiner Seite öffnen sich alle Türe und Tore der feinen New Yorker Gesellschaft.



Jessica nimmt nichtsahnend und überglücklich Olivers Antrag an. Doch bereits bei den Hochzeitsplanungen kommt es zu ersten Differenzen. Bei der Trauung in der romantischen Dorfkirche in Devon gibt Jessica voller Inbrunst ihr Eheversprechen, in guten wie in schlechten Zeiten zu ihrem Mann zu stehen. Auch Oliver verspricht dies, wenn auch eher halbherzig. Bereits kurz nach der Hochzeit beginnt Oliver eine Affäre mit seiner Kollegin Katie Conners. Durch eine geschickte Inszenierung sorgt Katie dafür, dass Jessica die beiden in einer eindeutigen Situation erwischt.



Zutiefst verletzt flieht sie zu ihrer Patentante Bridget und deren Mann Humphrey nach Devon, und dort trifft sie auch den Mann wieder, dessen Leben ebenso schicksalhaft verbunden mit Oliver Barnes ist wie ihr eigenes - den geheimnisvollen Orgelbauer Max Ryman.