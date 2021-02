Nachdem Sarah sich befreit hat, bittet sie ihren Dienststellenleiter umgehend darum, in die Fahndungsgruppe aufgenommen zu werden, obwohl und gerade weil sie betroffen ist. Die Aktion hat jedoch eine Schattenseite: Die ermittelnde Kommissarin an ihrer Seite ist Anna Mehringer, die Frau ihres Ex-Geliebten und zuständigen Staatsanwaltes Anton Mehringer.



Kaum spüren die beiden Frauen den Flüchtigen auf, muss Sarah ihm bei einem brutalen Mordanschlag das Leben retten und den Verwundeten festsetzen. Die Spur führt Sarah über Lichters Zellengenossen aus der JVA und eigenartige Tattoos, die ihr auf einem Foto von Ex-Soldaten auffallen, zu "Leuré Chemicals", dem Hersteller von Pflanzendünger und Pestiziden. Als sie einen der tätowierten Männer auf dem Foto mithilfe des Fotografen als Angehörigen des Sicherheitsdienstes von "Leuré Chemicals" identifiziert, wird Lichters Zellengenosse erhängt aufgefunden.



Sarah befragt Lichter nach seiner ursprünglichen Aussage, er habe am Tatort einen tätowierten Mann gesehen, und auch nach "Leuré Chemicals". Die beiden suchen Thomas' Ex-Frau Ulrike im Labor auf und wollen wissen, was sie mit dem Chemiekonzern zu tun hat. Der Besuch im Labor wird zur Falle - Sarah und Thomas befinden sich in Lebensgefahr. Von einem Killer verfolgt fliehen sie durch die Kanäle des Alten Landes, die Seitenarme der Elbe und die zahllosen, natürlichen Verstecke dort.



Sollte verhindert werden, dass Thomas Informationen aus seinen Analysen an die Öffentlichkeit brachte? Während die Polizei und Anton fieberhaft nach Thomas Lichter als Mörder suchen, geraten verschiedene Fronten aneinander: Sarah und Thomas werden im Auftrag des Konzerns gejagt, außerdem suchen die Fahnder nach den beiden. Als dabei ein Polizist getötet wird, gerät die Situation für Sarah außer Kontrolle. Die einzige Möglichkeit, die Sache zu überleben, ist ihre Verbindung zu Anton, eine Allianz mit dem Staatsanwalt. Sie versucht, ihn zu überzeugen, dass Thomas unschuldig ist und sich hinter dem Mord ein riesiger, weitreichender Skandal verbirgt.



Angelehnt an den Thriller "Der letzte Kronzeuge - Flucht in die Alpen" taucht die starke, junge Kommissarin Sarah Kohr in "Sarah Kohr - Mord im Alten Land" in ihren nächsten Fall ein.