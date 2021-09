Stiller Tod

So leise und unbemerkt der Diebstahl stattfand, so geheim muss auch die Jagd nach dem Täter ablaufen. Keine Panik entfachen und keine Aufforderung an Trittbrettfahrer, so Staatsanwalt Anton Mehringer. Er beauftragt Sarah Kohr mit den Ermittlungen - ohne Aufsehen, aber mit allen Befugnissen.



Sie findet heraus, dass hinter dem Diebstahl keine Terrorzelle steckt, sondern dass der Täter sich von einem ganz persönlichen Rachemotiv leiten ließ. Als Sarah Kohr den Kampfstoff sicherstellen kann, ist der Albtraum noch lange nicht zu Ende, sondern eskaliert zu einer ungeheuren Bedrohungslage.