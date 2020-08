Und, wie könnte es anders sein, natürlich kennen die Eltern, Franz Senior und Erika, das Opfer von früher und verfolgen eine ganz eigene Spur. "Des is' a große Sach'", vermutet Polizeikollege Karl. Und damit hat er wohl nicht ganz unrecht.



Der zweite Fall um Kommissar Franz Germinger Junior und seinen unkonventionellen Familienhaufen führt ihn in die frühen 80er-Jahre. In einer Zeit, in der er selbst gerade geboren war, entstand ein Komplott, das noch heute seine Auswirkungen zeigt. Auch die Identität von Franz Germinger Junior bleibt dabei nicht unangetastet.