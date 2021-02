Neben der Fliegerei betrieb Philip Franke mit seiner Schwester Annika ein Hotel. Doch diese warf ihn vor einem halben Jahr raus. Was war der Grund für die plötzliche Entlassung? Seiner Frau Jana und seinen beiden Kindern Nicola und Coco hatte er davon nichts erzählt. Der Familie fehlt es ohnehin an Geld. Philip Frankes Fliegerei war eine finanzielle Belastung für die gesamte Familie.



Die Kommissare nehmen noch einmal den Flugplatz unter die Lupe und stellen fest: Erst vor zwei Jahren verunglückte dort ein anderes Sportflugzeug. Das LKA vermutet, dass damals Kriegsflüchtlinge eingeschmuggelt wurden. Florian Luckow, der Flugleiter des Flugplatzes, will davon nichts gewusst haben. War Philip Franke an Menschenschmuggel beteiligt? Oder hat er ihn aufgedeckt und musste deshalb sterben?