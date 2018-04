Martina Seiffert - scharfsinnig und professionell

Martina (gespielt von Astrid M. Fünderich) ist die Leiterin der SOKO und der Kopf des Teams. Sie strahlt Ruhe, Kraft und Souveränität aus, ist besonnen, gedanklich immer einen Schritt voraus und extrem verantwortungsbewusst. Auch wenn es emotionaler wird, behält sie den Überblick. Neben ihrer Arbeit, die ihr sehr wichtig ist, gibt es noch einen anderen Teil in ihrem Leben: Sie ist glücklich verheiratet mit Richard, einem geduldigen Architekten, der ihr auch mal verzeiht, wenn die Arbeit für sie an erster Stelle steht. Ihre Tochter Cordula studiert in Tübingen Psychologie.