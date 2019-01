Das zweite Gesicht

In Brechts Kundenkartei stößt die SOKO auf einen alten Bekannten: Ronny Cordes. Ein mehrfach vorbestraftes, ehemaliges Mitglied einer berüchtigten Motorradgang. Zur Überraschung aller ist Cordes nicht mehr der harte Typ von damals und gibt sich geläutert. Dank Emma Brechts Hilfe habe er auf den richtigen Weg gefunden und dem Verbrechen abgeschworen. Zudem kann er ein Alibi nennen.



Unter den Kunden stößt das Team auch auf das Ehepaar Haller. Peter und Annalena Haller wollten durch eine Rückführung wieder zueinander finden, stattdessen hat sich Peter Haller aber von seiner Frau getrennt. Und jetzt denkt er, vom Opfer mit einem Fluch belegt worden zu sein. Deshalb hat Peter Haller öffentlich gegen Emma Brecht gehetzt, und ein Alibi hat er nicht.



Doch dann rutscht Ronny Cordes wieder in den Fokus der Ermittlungen, da sich herausstellt, dass sein Alibi gelogen und er am Tatort war. War seine Läuterung nur gespielt? Wollte er sich am Opfer bereichern und hat es umgebracht?