Verena selbst sagt aus, dass der Journalist lediglich über die bevorstehende Tournee hatte berichten wollen. Die Ermittlungen decken jedoch auf, dass er offensichtlich an einer explosiven Enthüllungsgeschichte gearbeitet hatte. Wie war er an interne Informationen gekommen? Und was wollte er von der berühmten Sängerin preisgeben? Der Verdacht liegt nahe, dass jemand den Mann zum Schweigen bringen wollte, um ein Geheimnis zu bewahren.



Auch Verenas Personenschützerin, Carmen Troschka, wird befragt. Sie ist stets nah dran an dem Schlagerstar. Kannte sie das Opfer? Oder hat sie etwas Auffälliges bemerkt in der vergangenen Zeit? Der Druck auf Verena und ihren Vater wächst.



Schlussendlich bringt die Entdeckung der Tatwaffe die Ermittler auf die richtige Spur. Ein Fall, der nicht nur die Polizei in Atem hält, sondern auch Schrotti, Verenas größten Fan.