Ein Jahr zuvor hatte sich die Tierärztin des Ortes in der Nähe des Hexenwaldes in ihrem Wagen das Leben genommen. Ist das nur ein Zufall? Ein Motiv, den Geisterjäger zu töten, hätte auch sein Kollege Marc Gründel. Die beiden haben sich bei einem gemeinsamen Buchprojekt zerstritten.



Und welche Rolle spielt Anton Nägele, der Besitzer des einzigen Hotels im Ort? Hat er befürchtet, dass das Spukhotel ihm die Gäste wegnehmen würde? Steckt er hinter dem Mord an Breuer? Jedenfalls scheinen alle Ortsansässigen an den Spuk zu glauben und die Kollegen der SOKO stoßen tatsächlich auf ein düsteres Geheimnis.