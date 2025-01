Bei der Rekonstruktion des Tathergangs rücken einige verdächtige Personen in den Fokus der Ermittlungen. Das Opfer hatte am Abend vor seinem Tod noch im Garten von Katrin Klare gearbeitet. Klare, die ihren Ehemann ein Jahr zuvor durch einen Flugzeugabsturz verloren hat, behauptet jedoch am Abend und in der Nacht nicht zu Hause gewesen zu sein. Sie beteuert, dass Christian Schwarz noch wohlauf gewesen sei als sie das Haus verlassen hatte.



Auch in der Gärtnerei, in der Christian Schwarz vor geraumer Zeit die Geschäftsführung übernommen hatte, sprechen alle positiv über ihn. Überraschend ist jedoch, dass Tom Neumann, dem besten Freund des Opfers, nicht die Leitung der Gärtnerei übertragen wurde. Zumal er mit Sophie, der Tochter des Firmeninhabers, verheiratet ist. Die Ermittler tauchen ein in ein toxisches Beziehungsgeflecht mit einer überraschenden Wendung.