Schnell wird klar: Susanne Schmid hat sich von verschiedensten Männern ihren exklusiven Lebensstil bezahlen lassen. Dadurch hatte nicht nur der jähzornige und verheiratete Markus Veith ein Motiv, sie umzubringen, sondern auch Dieter Steinbeck - Inhaber eines Pflaster-Unternehmens, der in ihr die Liebe seines Lebens sah und Susannes Studium finanzierte. Als er pleiteging und nicht weiter zahlen konnte, musste er schmerzlich erfahren, dass Susanne ihn die ganze Zeit ausgenutzt hatte und keinerlei Gefühle für ihn hegte.



Durch neu entdeckte Spuren an der Leiche gerät schließlich der Schlussmacher selbst wieder unter Verdacht. Er kannte Susanne schon aus ihrer gemeinsamen Schulzeit und war selbst schwer in sie verliebt. Außerdem gesteht er, dass der Schlussmacher-Auftrag nicht ganz problemlos abgelaufen sei. Während alle drei Männer immer verdächtiger werden, fasst Jo einen Entschluss zu seiner beruflichen Zukunft.