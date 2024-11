Sie behauptet, dass die Minkondi übernatürliche Kräfte besitzen, und ist sich sicher, dass die Statuen für den Tod des Museumsdirektors verantwortlich sind. Sie stützt ihre These mit Erzählungen über nächtliche Schatten und seltsame Vorkommnisse im Museum. Die Ermittler glauben jedoch nicht an Übersinnliches, zumal Claudia Michalek, die Security-Chefin des Museums, die Bänder der Überwachungskameras nicht rausrücken will.



Und was verschweigt der wortkarge Museumsschreiner Juran Kovač, der zum Tatzeitpunkt ganz in der Nähe des Opfers war, aber nichts gehört und gesehen haben will? In der Hoffnung, all diese Fragen beantworten zu können, legen sich Kriminalhauptkommissar Jo Stoll und Kommissarin Lea Gomez nachts im Museum auf die Lauer, um schließlich einem sehr lebendigen Geist auf die Schliche zu kommen.